Geschreven door Jessica Westdijk 15 mei 2021 om 15:05

Het is alweer tijd voor de laatste speelronde in de Eredivisie, het seizoen zit er zo goed als op. Ajax is kampioen, Vitesse heeft zich al geplaatst voor Europees voetbal. Gaan beide ploegen er een waardige afsluiting van proberen te maken?

Vitesse – Ajax begint zondagmiddag om half 3, net als alle andere wedstrijden. Er wordt nog volop gestreden om play-off plekken voor Europees voetbal én om de play-offs voor degradatie te ontlopen.

Vitesse – Ajax: op welke zender?

Wil je Vitesse – Ajax live kijken op tv, dan kun je terecht bij ESPN 2. De wedstrijd begint om 14.30, je kunt inschakelen vanaf 14.20. Je hebt voor ESPN 2 wel een abonnement nodig.

TIP: Heb je KPN Compleet? Dan krijg je een gratis zenderpakket en kun je kiezen voor gratis ESPN Compleet. Zo kun je altijd gratis alle wedstrijden van Ajax zien.

Een aanrader is voor deze speelronde echter om te kijken naar het schakelprogramma op ESPN 1. Dit kanaal is via de meeste tv-aanbieders gratis te ontvangen. Je ziet dan niet de hele wedstrijd van Ajax, maar de hoogtepunten van alle Eredivisieduels.