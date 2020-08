Geschreven door Jessica Westdijk 17 aug 2020 om 11:08

De voorbereiding van Ajax op 2020/2021 is inmiddels een tijdje onderweg. In de Johan Cruijff Arena oefende Ajax afgelopen week tegen RKC Waalwijk en FC Utrecht. En dat ging de ploeg van Erik ten Hag goed af. Er werd met 6-1 en 5-1 gewonnen.

Mooie resultaten dus en bovendien interessante aanknopingspunten voor de trainer. Zo bleek Zakaria Labyad tegen FC Utrecht opeens over een fantastische vrije trap te beschikken. Gaat hij vanaf dit seizoen dan toch van waarde zijn voor Ajax? Inmiddels is Ajax in Oostenrijk voor het trainingskamp en ook daar zijn de ontwikkelingen interessant om te volgen. Zo is aanwinst Mohammed Kudus aangesloten bij de selectie en kan hij tegen Wolfsburger AC zijn eerste minuten gaan maken.

Wolfsberger AC – Ajax kijken

Ajax treft Wolfsberger AC op dinsdag 18 augustus om 18.00. Het duel is live te volgen op tv. Bord op schoot dus en dan kun je op verschillende zenders kijken naar Wolfsberger AC – Ajax. Ziggo zendt het duel namelijk uit op zowel Ziggo Sport als Ziggo Sport Select. Vanaf 17.45 start de uitzending.

