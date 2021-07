Geschreven door Jessica Westdijk 22 jul 2021 om 10:07

Vrijdag beginnen de Olympische Spelen pas officieel met een openingsceremonie, maar het voetbaltoernooi start altijd net iets eerder. Woensdag kwamen de Oranje Leeuwinnen al in actie en ook vandaag wordt er gevoetbald.

Zo neemt Antony het met Brazilië O23 op tegen de leeftijdsgenoten van Duitsland. Er was aanvankelijk wat onenigheid tussen Ajax en Antony over zijn deelname aan de Olympische Spelen. Omdat de Olympische Spelen voor voetballers een O23-toernooi is, was Ajax niet verplicht om hem te laten gaan. De club wilde dat dan ook liever niet, omdat het toernooi pas 7 augustus klaar is. En dan komt Ajax ook alweer in actie.

Maar uiteindelijk is Antony dus toch naar Japan gereisd en starten vandaag voor hem de Spelen! Het duel tussen Brazilië en Duitsland begint om 13.30. Heb je vakantie of toevallig een vrije middag? Dan kun je vanaf 13.20 de tv aanzetten en afstemmen op Eurosport 1. Deze zender is voor iedereen gratis te ontvangen.