Twee Ajacieden in Elftal van de Week na overwinning in Almelo

Ajax won zaterdagavond met 0-3 van Heracles Almelo. Twee Ajacieden zijn opgenomen in een Elftal van de Week.

Steven Berghuis was de grootste uitblinker aan de kant van de Amsterdammer. De aanvaller speelde in een vrije rol aan de rechterkant en was twee keer trefzeker in Almelo. Het leverde hem een plekje op in het Elftal van de Week van ESPN én Voetbal International.

Niet alleen Berghuis, maar ook Lucas Rosa kan rekenen op complimenten. De linksback werd opgenomen in het Elftal van de Week van ESPN.