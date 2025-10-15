Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Twee Ajacieden in lijst met zestig grootste talenten van de wereld

Max
bron: The Guardian
Jorthy Mokio
Jorthy Mokio Foto: © BSR Agency

The Guardian heeft een lijst met de zestig grootste talenten van de wereld opgesteld. Daarin is plek voor twee spelers van Ajax. 

Volgens het Britse medium behoren onder andere Jorthy Mokio en Sean Steur in de lijst. "Hij is een creatieve middenvelder met exceptionele balcontrole", zo wordt de middenvelder uit Volendam beschreven. Ook Mokio maakt indruk. "Ondanks interesse van Manchester City, Juventus, Bayern München en Dortmund koos hij voor Ajax. Hij is elegant aan de bal, heeft inzicht, een uitstekende pass en een geweldig schot. Daarbovenop is hij een onvermoeibare loper en een man van goede tackles."

Andrea Natali (AZ) en Ruud Nijstad (FC Twente) zijn de andere talenten uit de Eredivisie die in de lijst staan. De lijst bestaat alleen uit spelers die geboren zijn in het jaar 2008.

