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'Twee Ajacieden maken de grootste sprong dankzij komst van Míchel'

Cherine
Míchel in actie als trainer van Ajax
Míchel in actie als trainer van Ajax Foto: © Pro Shots

Lucas Rosa lijkt steeds dichter bij een vaste plek in de basiself van Ajax te komen. Volgens een analyse Pieter Zwart van Voetbal International behoort de 26-jarige Braziliaan tot één van de grootste profijten van de aanstelling van trainer Míchel.

Na het oefenduel van Ajax tegen Olympiakos trekt Zwart vier belangrijke conclusies over de huidige ontwikkelingen binnen de club. Eén daarvan is dat Rosa duidelijk voordeel haalt uit de komst van de nieuwe trainer.

De rechtsback sluit volgens de analyse goed aan bij de speelstijl die Míchel voor ogen heeft. Door zijn kwaliteiten en manier van spelen lijkt Rosa daardoor een belangrijke rol te kunnen gaan vervullen in het vernieuwde Ajax.

"De Spaanse trainer bouwt graag op vanuit een zogenoemde 3+1-structuur: drie verdedigers met een controlerende middenvelder daar kort voor", schrijft Zwart. Daarbij ziet hij dat Daley Blind als linker verdediger in de defensie optimaal tot zijn recht komt. "Door de komst van Caio Henrique is het waarschijnlijk dat Blind bij Ajax in het centrum start."

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