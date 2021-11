Geschreven door Idse Geurts 09 nov 2021 om 16:11

Slecht nieuws voor Louis van Gaal: hij moet het deze interlandperiode stellen zonder Steven Berghuis en Jurriën Timber. Beide Ajacieden hebben een blessure. Timber lijkt te kampen met overbelasting, maar het is nog onduidelijk waar Berghuis last van heeft. Toch lag het al in de lijn der verwachtingen dat zowel Berghuis als Timber zou afhaken. Zo maakte Berghuis tegen Go Ahead Eagles al geen minuten en werd Timber vroegtijdig naar de kant gehaald.

Desondanks blijft het aantal Ajacieden binnen Oranje groot. Devyne Rensch is namelijk opgeroepen als vervanger van Timber. Paar maanden geleden zat Rensch al bij het ‘grote’ Oranje, maar de jonge verdediger beleeft een moeilijkere periode. Rensch speelt nauwelijks bij het eerste elftal van Ajax en pakte afgelopen weekend ook nog rood bij Jong Ajax. Hopelijk weet Rensch weer zijn goede vorm te vinden bij het Nederlands elftal.

Tot slot is er ook nog een oud-Ajacied opgeroepen voor Oranje. Jasper Cillessen keert na paar maanden afwezigheid terug bij de ploeg van Louis van Gaal. Hij vervangt PSV-doelman Joël Drommel, die wegens ziekte moet afhaken.