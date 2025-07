Twee Ajacieden onder vuur na verloren finale: "Dit is oliedom"

Zo viel Lucas Rosa in het eerste halfuur flink door de mand. De verdediger had het lastig met Jayden Addai. Halverwege de eerste helft veroorzaakte Rosa ook een penalty met een overtreding op Addai. "Addai laat Rosa alle hoeken van het veld zien. Oef, oef, oef", schrijft een supporter op X. "Rosa wordt keer op keer gewoon voorbij gelopen alsof het niks is…", zag een ander. "Gaaei en Rosa zijn gewoon precies hetzelfde, kunnen beide voor geen meter verdedigen", zo klinkt het.

Ook Ajax-talent Nick Verschuren kwam onder vuur te liggen. De 20-jarige Verschuren gaf met een harde tackle een penalty weg, terwijl de bal al buiten het veld was. Terwijl Jesús Rodríguez de bal in het zijnet tikte, kwam Verschuren inglijden op de benen van de Como-speler. Er werd een penalty gegeven en Verschuren ging op de bon.

"Wat een onbehouwen actie van Nick Verschuren", stelde commentator Johan van Polanen. "Hij kegelt me daar een tegenstander omver, terwijl de bal allang weg is. Een frustratietackle, dat mag je eigenlijk niet verwachten van een centrale verdediger. Dit is oliedom, dit is naïef en buiten dat allemaal zeer onnodig. Dit is écht geen slimme actie. Een vriendschappelijke wedstrijd en dan dit soort dingen doen."