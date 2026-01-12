Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Twee Ajacieden opgenomen in Elftal van de Week na zege op Telstar

Max
bron: ESPN
Oscar Gloukh
Oscar Gloukh Foto: © BSR Agency

Ajax won zondag met 2-3 van Telstar. Twee Ajacieden zijn opgenomen in een Elftal van de Week.

ESPN vond Oscar Gloukh een van de uitblinkers van de afgelopen speelronde. De aanvallende middenvelder opende de score. Voetbal International zag een andere uitblinker: Ko Itakura. De Japanse verdediger kende een moeizame start in Amsterdam, maar komt er steeds beter in. 

Elftal van de Week Voetbal International: De Graaff (PEC Zwolle); Van Rooij (FC Twente), Itakura (Ajax), Hillen (NAC Breda), Chávez (AZ); Wanner (PSV), Baas (Sparta Rotterdam), Veerman (PSV); Man (PSV), Lauritsen (Sparta Rotterdam) en Suray (Go Ahead Eagles).

Elftal van de Week ESPN: Van Oevelen (FC Volendam); Read (Feyenoord), Flamingo (PSV), Odoi (NAC Breda), Chávez (AZ); Baas (Sparta Rotterdam), Meerveld (SC Heerenveen), Gloukh (Ajax); Man (PSV), Lauritsen (Sparta Rotterdam) en Suray (Go Ahead Eagles). 

Ko Itakura Oscar Gloukh
