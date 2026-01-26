Laatste nieuws
Twee Ajacieden opgenomen in Elftal van de Week na zege op Volendam

Max
bron: ESPN
Youri Baas viert zijn tweede doelpunt tegen NAC
Youri Baas viert zijn tweede doelpunt tegen NAC Foto: © Pro Shots

Ajax won zondag met 2-0 van FC Volendam. Twee Ajacieden zijn opgenomen in een Elftal van de Week. 

Youri Baas was de grote uitblinker bij Ajax. De verdediger is sowieso een van de sterkhouders in de formatie van de Amsterdammers en was met twee doelpunten goud waard tegen FC Volendam. Voetbal International en ESPN hebben Baas opgenomen in hun Elftal van de Week.

VI had plek voor nóg een Ajacied. Ook Anton Gaaei, beoordeeld met een 7, werd opgenomen bij de beste elf van de afgelopen speelronde. 

Het laatste Ajax Nieuws Youri Baas Anton Gaaei
