Het laatste Ajax Nieuws
Twee Ajacieden opgenomen in Elftal van de Week na zege op Volendam
Youri Baas viert zijn tweede doelpunt tegen NAC Foto: © Pro Shots
Ajax won zondag met 2-0 van FC Volendam. Twee Ajacieden zijn opgenomen in een Elftal van de Week.
Youri Baas was de grote uitblinker bij Ajax. De verdediger is sowieso een van de sterkhouders in de formatie van de Amsterdammers en was met twee doelpunten goud waard tegen FC Volendam. Voetbal International en ESPN hebben Baas opgenomen in hun Elftal van de Week.
VI had plek voor nóg een Ajacied. Ook Anton Gaaei, beoordeeld met een 7, werd opgenomen bij de beste elf van de afgelopen speelronde.
Laatste nieuws
Hugo Borst: "Hij vocht met de assistent-trainer van Farioli"
'Danilo in beeld bij Eredivisionist': "Vraag of hij haalbaar is"
Twee Ajacieden opgenomen in Elftal van de Week na zege op Volendam
Martin Jol zeer kritisch op Ajax-beleid: "Dat is een blamage"
'Ajax afgetroefd: financiële slagkracht blijkt doorslaggevend'
Van Polen tipt Ajax over versterking: "Vind ik echt te weinig"
Spaan geeft duidelijk advies aan Ajax: "Niet verkopen die gast"
Van Hanegem vreest oprukkend Ajax: "Dat wordt nog een hele klus"
Van der Vaart en Van Hooijdonk clashen over Ajax: "Dat is een grap"
Ajax-target maakt indruk met doelpunt: "Hij valt op bij clubs"
Meer nieuws
Derksen kraakt Ajax: "Onbegrijpelijk dat ze hem niet gezien hebben"
Grim tevreden over ontwikkeling Ajax-duo: "Gaat steeds beter"
Gertjan Verbeek geeft advies: "Ajax kan dat goed gebruiken"
Ajax grijpt opnieuw mis in zoektocht: aanvaller tekent in Turkije
Cruijff plant start bij Ajax: "Juiste strategie proberen te vinden"
Zinchenko broodnodig? "Kwaliteit die Ajax goed kan gebruiken"
Ajax kan komst Leon Bailey vergeten na invalbeurt in Engeland
Kruys over verdedigen Baas: "Niet goed genoeg in de Eredivisie"
Taylor ziet onrust bij Lazio: "De spelers vertelden me dat..."
Driessen met vreemde rekensom bij Ajax: "Treurige constatering"
Ouder nieuws
Derksen voorziet 'invasie' bij Ajax: "Dan ligt die club op zijn reet"
Ajax maakt nog kans op Resink: nog 'niet akkoord' met Benfica
'Transfer Zinchenko naar Ajax complex, constructie is gewijzigd'
Kraay looft 'mooie voetballer' bij Ajax: "Gloukh doet dat niet"
Ajax-tegenstander gebrand: "We zullen een ander Olympiakos zien"
'Ajax nog altijd in strijd met Birmingham; keuze ligt bij Vicente'
Cruijff onthult drijfveer: "Mijn vader had dat karakter ook"
Baas wil leidersrol: "Wel het idee dat ze naar me luisteren"
Grim geeft duidelijkheid: "Dat gaan we per wedstrijd bekijken"
Verschuren doet boekje open: "Heb helemaal geen contact met Ajax"
Video’s
Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"
Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"
Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"
Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"
Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."
Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"
Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"
0 reacties