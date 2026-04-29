Twee Ajacieden opgenomen in Eredivisie Elftal van de Maand

Youri Baas en Mika Godts zijn opgenomen in het Elftal van de Maand van de Eredivisie. Dat deelt de competitie woensdag via X .

Ajax is samen met PSV met twee spelers hofleverancier van het Elftal van de Maand april. Godts en Baas zijn uitgekozen als de grote uitblinkers bij de Amsterdammers. Ajax won van NAC Breda en Heracles Almelo en verloor van FC Twente.

Baas maakte een indruk in de achterhoede van Ajax. Godts was met twee goals en twee assists in drie wedstrijden van grote waarde in het aanvalsspel.