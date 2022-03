Geschreven door Idse Geurts 14 mrt 2022 om 09:03

Morgen, dinsdagavond, staat voor Ajax een van de belangrijkste wedstrijden van dit seizoen op het programma. Het is dan immers tijd voor de tweede achtste finale tegen Benfica. Aangezien de wedstrijd in Portugal resulteerde in een 2-2 gelijkspel, staat er dinsdag veel op het spel. Ajax moet dus winnen om verder te geraken in de Champions League.

Mocht de ploeg van Ten Hag morgen winnen, dan zijn er echter wel twee spelers die gedurende de wedstrijd moeten oppassen. Jurriën Timber en Edson Alvarez staan immers op scherp. Zij ontvingen deze Champions League-campagne allebei al twee gele kaarten. De reglementen van de UEFA stellen dat een speler geschorst wordt voor de eerstvolgende wedstrijd, als deze speler drie gele kaarten krijgt. Timber en Alvarez moeten dus op hun hoede zijn.

Het is echter nog wel de vraag of Alvarez überhaupt kan spelen tegen Benfica. De Mexicaan was afgelopen vrijdag tegen Cambuur nog ziek. Hierdoor is het onzeker of de middenvelder morgen zal spelen.