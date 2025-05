Twee Ajacieden vallen in de prijzen: "Een heel mooi aandenken"

Josip Sutalo had de Rinus Michelstrofee ook bijna gewonnen, maar Taylor is uiteindelijk degene die hem in ontvangst mocht nemen. Daarmee is hij de opvolger van Brian Brobbey. "Dit is heel mooi, een heel mooi moment", reageert Taylor in gesprek met de clubkanalen. "De cirkel was rond geweest als we kampioen waren geworden. Helaas is dat niet het geval, maar dit is wel een mooi stukje waardering. Daar ben ik trots op."

Baas kende dit seizoen zijn echte doorbraak in het eerste elftal van Ajax. Onder leiding van trainer Francesco Farioli maakte hij de opvallende overstap naar de positie van centrale verdediger. Bij het ontvangen van de Marco van Bastentrofee als Talent van het Jaar kreeg Baas een persoonlijke toespraak van de vertrekkende coach. "We hebben het al gehad over jouw bijdrage aan het team: die was geweldig. Je vooruitgang, ontwikkeling, flexibiliteit, je persoonlijkheid: dit is voor de jongen die je bent."

"Het is bijzonder: de trainer wist niet of hij mij erbij wilde hebben aan het begin van het seizoen, nu heb ik uit mijn hoofd 42 wedstrijden (in werkelijkheid 39 dit seizoen 39, red.)", reageert Baas. "Dat is heel bijzonder. Ik ga deze staf sowieso nooit vergeten, dus dit is een heel mooi aandenken aan dit seizoen."