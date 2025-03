Twee Ajacieden verschijnen in het Eredivisie-elftal van de week

De eerste is Josip Sutalo. Hij is door zowel ESPN, het Algemeen Dagblad en Voetbal International opgenomen in het elftal vol uitblinkers. De Kroaat hield voor de zoveelste keer de nul achterin en is bezig aan een geweldig seizoen na een minder eerste jaar in Amsterdam.

Kenneth Taylor heeft ook een plekje gekregen van het Algemeen Dagblad. De middenvelder werd vorig seizoen nog verguisd door de Ajax-fans, maar is dit seizoen een van de uitblinkers in het elftal van Francesco Farioli. Tegen PEC Zwolle maakte hij het enige doelpunt vanaf de penaltystip.