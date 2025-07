'Twee Ajacieden zijn dicht bij definitief vertrek uit Amsterdam'

Ajax wil deze periode afscheid nemen van meerdere spelers. Iemand die mag vertrekken, is Sivert Mannsverk. Dat schrijft het AD .

De Noor maakt geen onderdeel meer uit van de selectie van John Heitinga en mag ook niet meetrainen met Ajax 1. "Ajax houdt rekening met een spoedig vertrek van Sivert Mannsverk naar Engeland", schrijft clubwatcher Johan Inan.

Ook Christian Rasmussen is onderweg naar de uitgang. "De Deense aanvaller vervolgt zijn loopbaan bij Fortuna Düsseldorf, op het tweede niveau in Duitsland", zo klinkt het. Rasmussen kwam in 2021 naar Ajax, maar wist niet definitief door te breken.