Twee Ajax-spelers in Elftal van de Week: "Geen discussie over"

Twee spelers van Ajax verdienden een plek in het Elftal van de Week van De Telegraaf. Oud-international Bart Latuheru selecteerde Steven Berghuis en Mika Godts. "Steven Berghuis leek weer op de oude Steven Berghuis", zegt Latuheru op de website van De Telegraaf. "Het zag er allemaal heel 'Ajax' uit wat hij deed. Hij maakte een prachtige goal. Ook dat van richting veranderde schot schrijf ik aan hem toe, want je moet schieten om te kunnen scoren. Berghuis was frivool en speels."

Ook Godts maakte indruk. "Er is geen discussie over de plek op links. Mika Godts is al het hele seizoen de meest constante speler van Ajax. Ook tegen Sparta dacht en handelde hij sneller dan iedereen. Mooie dribbels en steekballen, hij liet het allemaal zien. Hij maakte ook nog een heerlijk doelpunt", aldus Latuheru.

Opvallend genoeg staat er ook een Sparta-speler in het Elftal van de Week. "Stijn van Gassel redde een aantal keer fraai voor Excelsior in de wedstrijd tegen Feyenoord. Maar toch kies ik ondanks de 4-0 nederlaag bij Ajax voor Joël Drommel van Sparta. Zonder hem was het 9-0 of 10-0 geworden. Zijn impact op het spel van Sparta is groot. Met doelpunten voor en tegen staat Sparta bij de laatste vijf van de Eredivisie. De punten die Drommel pakt zijn hard nodig", besluit Latuheru.

Elftal van de Week De Telegraaf: Joël Drommel (Sparta Rotterdam); Matisse Didden (FC Utrecht), Tijs Velthuis (PEC Zwolle), Mees de Wit (AZ); Angel Alarcon (FC Utrecht), Jacob Trenskow (SC Heerenveen), Bryan Linssen (NEC), Jakob Breum (Go Ahead Eagles); Steven Berghuis (Ajax), Ayase Ueda (Feyenoord) en Mika Godts (Ajax).