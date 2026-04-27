Twee Ajax-spelers in Elftal van de Week na 0-2 zege op NAC Breda

2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Mika Godts
Mika Godts

In het Elftal van de Week na de 31ste speelronde in de Eredivisie zijn twee spelers van Ajax opgenomen: Youri Baas en Mika Godts. Ajax is daarmee, net als Excelsior, Fortuna Sittard en Feyenoord, met twee spelers vertegenwoordigd.

Godts maakte dit weekend extra indruk in het duel met NAC Breda. Ajax won met 0-2, mede dankzij een schitterend doelpunt van de buitenspeler. Godts dribbelde door de defensie van NAC heen en scoorde fraai.

Baas is opgenomen in de verdediging, die verder bestaat uit Gernot Trauner, Shawn Adewoye en Jordan Bos. De doelman van het team is Jari De Busser. Op het middenveld staan Naujoks, Cedric Hatenboer en Philip Brittijn. In de aanval vormt Godts de voorhoede met Esmir Bajraktarevic (Speler van de Week) en Sanches Fernandes.

Elftal van de Week volgens Voetbal International: De Busser (Go Ahead Eagles); Adeyowe (Fortuna Sittard), Trauner (Feyenoord), Baas (Ajax), Bos (Feyenoord); Brittijn (Fortuna Sittard), Hatenboer (Telsta), Naujoks (Excelsior); Bajraktarevic (PSV), Sanches Fernandes (Excelsior), Godts (Ajax).

