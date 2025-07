'Twee basisspelers gaan deze zomer sowieso vertrekken bij Ajax'

Brian Brobbey en Jordan Henderson vertrekken deze zomer ‘op zeker’ bij Ajax. Dat meldt clubwatcher Johan Inan in de V oetbalpodcast van het Algemeen Dagblad .

Daarnaast is de toekomst van spelers als Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Josip Sutalo nog allerminst duidelijk. "We moeten nog maar zien of Hato, Taylor en Sutalo blijven", aldus Inan.

Ajax presenteert binnenkort de Spaanse buitenspeler Moro, maar volgens Inan staat de club voor een pittige uitdaging om een betere selectie neer te zetten dan vorig seizoen. Er wordt gezocht naar twee nieuwe middenvelders en mogelijk een linksback, mocht Hato of Owen Wijndal vertrekken. Ook centraal achterin is Ajax actief op zoek, nu Daniele Rugani alweer vertrokken is.

"Het zal wederom een hele turbulente transferperiode worden deze zomer bij Ajax, als het dat al niet is", stelt Inan. Zijn verwachting: nog een handvol inkomende aankopen, maar vooral veel uitgaande transfers in de komende weken.