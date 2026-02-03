'Twee Duitse clubs wilden Ko Itakura terug naar Bundesliga halen'

Ko Itakura werd afgelopen zomer door Ajax overgenomen van Borussia Mönchengladbach, maar had na een halfjaar alweer kunnen vertrekken. Twee clubs uit de Duitse Bundesliga hebben overwogen om hem te halen.

Eerder werd al bekend dat VfL Wolfsburg interesse zou hebben in zowel Itakura als Josip Sutalo, maar de Volkswagen-club ving bot in Amsterdam. Ajax wilde Itakura niet laten gaan, terwijl voor Sutalo het juiste bod niet binnenkwam. En VfL Wolfsburg was dus niet de enige gegadigde voor Itakura, want ook zijn oude club heeft overwogen om hem terug te halen.

Borussia Mönchengladbach zag wel wat in een terugkeer van de Japanse verdediger, maar het Duitse Kicker weet te melden dat een transfer onmogelijk bleek. Itakura bewandelde afgelopen zomer nog voor zo'n 11 miljoen euro de omgekeerde weg naar de Johan Cruijff Arena.