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'Twee Italiaanse clubs denken aan het aantrekken van Tomiyasu'

Gijs Kila
bron: Tuttomercato
Takehiro Tomiyasu tegen Sparta
Takehiro Tomiyasu tegen Sparta Foto: © BSR Agency

Takehiro Tomiyasu staat opnieuw in de belangstelling van Italiaanse clubs. Volgens Tuttomercato volgen Venezia en Sassuolo de voormalig Ajax-verdediger op de voet en onderzoeken beide clubs de mogelijkheden voor een transfer.

Venezia houdt de situatie van de Japanse international al langer in de gaten. De club heeft nog altijd interesse, maar wil eerst verder onderzoek doen voordat een definitief besluit wordt genomen over een eventuele komst van Tomiyasu.

Ook Sassuolo heeft zich de afgelopen uren opnieuw gemeld. Volgens Tuttomercato heeft de club contact opgenomen met de entourage van de verdediger. De gesprekken bevinden zich nog niet in een vergevorderd stadium, al sluit het Italiaanse medium nieuwe ontwikkelingen op korte termijn niet uit.

Voor Tomiyasu zou een transfer een terugkeer naar bekend terrein betekenen. De veelzijdige verdediger speelde tussen 2019 en 2021 al in de Serie A, waar hij indruk maakte in het shirt van Bologna voordat hij de overstap maakte naar Arsenal.

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