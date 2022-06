Geschreven door Idse Geurts 01 jun 2022 om 11:06

Naci Ünüvar en Youri Regeer hebben een mooie onderscheiding gekregen van de Keuken Kampioen Divisie. Beide spelers zijn opgenomen in het Elftal van het Jaar. Dit meldt de organisatie op Twitter. Hierdoor zijn er dus twee spelers van Jong Ajax vertegenwoordigd in dit elftal. Alleen kampioen FC Emmen levert meer spelers (3).

Voor zowel Ünüvar en Regeer is dit een bekroning op een ongelofelijk mooi seizoen. Ünüvar wist in 33 wedstrijden zestien keer het net te vinden. Daarnaast bereidde de jonge aanvaller ook nog twaalf doelpunten voor. Het rendement van Ünüvar ligt dus vrij hoog. Desondanks moet de aanvaller vooralsnog genoegen nemen met speelminuten bij Jong Ajax. Erik ten Hag maakte Ünüvar nog geen volledig deel van de eerste selectie. Wellicht dat er meer kansen voor de 18-jarige speler liggen nu Alfred Schreuder de coach van Ajax is.

Youri Regeer lijkt na dit seizoen sowieso volledig aan te sluiten bij het eerste elftal. De laatste vijf duels van Ajax mocht Regeer al meespelen. Ook mocht Regeer twee keer in de basis beginnen. In de Keuken Kampioen Divisie was Regeer goed voor vijf doelpunten en negen assists. Hopelijk weet de 18-jarige middenvelder, die overigens ook vaak op rechtsback geposteerd wordt, deze stijgende lijn volgend seizoen voort te zetten.