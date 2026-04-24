'Twee Nederlandse clubs melden zich voor Ajax-doelwit Mats Rots'
Mats Rots is mogelijk bezig aan zijn laatste weken bij FC Twente. De linksback van de Tukkers maakt veel indruk en heeft over belangstelling niet te klagen.
Volgens de doorgaans goed ingevoerde Tys op het forum van FCTwente.net is de interesse concreet. "Twee Nederlandse clubs hebben zich gemeld voor Mats Rots", meldt hij. Er worden geen namen van clubs genoemd, maar PSV en Ajax toonden in het verleden al belangstelling voor de vleugelverdediger.
"Ook wordt hij in het buitenland serieus in de gaten gehouden", schrijft Tys. Onder meer het Italiaanse Como heeft de linkspoot op de radar. Rots heeft bij FC Twente nog een contract tot de zomer van 2028. Dit seizoen was hij in 33 officiële wedstrijden goed voor vijf goals en drie assists bij de Tukkers.
'Cruijff ziet zes potentiële Ajax-versterkingen bij FC Barcelona'
'PSV, AZ, FC Twente en FC Utrecht azen op voormalig Ajax-talent'
Blokzijl ook naar Ajax? "Hij heeft er nog een mooie rek inzitten"
Eijkelkamp bekritiseert Ajax: "Dat is eigenlijk heel triest"
Weghorst krijgt voorkeur boven Dolberg: "De belangrijkste pijler"
Spaan wil wijziging in opstelling Ajax: "Dat zie je bijna nooit"
'Datum Barcelona-Ajax lekt uit; probleem dreigt voor Amsterdammers'
PSV moet Ivan Perisic missen tijdens uitwedstrijd tegen Ajax
Lasse Schöne openhartig: "Dat heeft mentaal veel energie gekost"
'Ajax slaat slag en weet twee spelers langer aan zich te binden''
'PSV mogelijk zonder sterspeler in Johan Cruijff Arena tegen Ajax'
Fabrizio Romano: 'Ajax serieus geïnteresseerd in Real-middenvelder'
"Mij is verteld dat Jordi Cruijff hem het liefst als trainer wil"
'Volgende Europese topclub mengt zich in strijd om Mika Godts'
Dest niet onder de indruk van KNVB: "Toen nam ik ze niet serieus"
Wout Weghorst naar FC Twente? "Daar is de leiding van overtuigd"
Tomiyasu verklapt favoriete positie: "Bij Japan sta ik daar ook"
Cesc Fabregas oogst lof: "Como is op dit moment beter dan Ajax"
Urby Emanuelson helpt verdediger van Ajax: "Ik ben nog te lief"
Rob Jansen tipte Ajax: "Ik heb gezegd dat ze hem moesten volgen"
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'Ajax oefent tegen FC Barcelona': "Vergevorderde onderhandelingen"
Jan Wouters: "Die wilde liever een moord plegen dan verliezen"
Leon ten Voorde meent: "Hij is al niet meer te betalen voor Ajax"
Ajax moet vrezen voor Feyenoord: "Anderhalf miljoen euro schade"
ArenA-directeur Tanja Dik onder vuur: "Ze is er wel de baas"
'Weghorst kon naar Europese top, Cruijff blokkeerde transfer'
Henk Spaan prijst Ajacied: "Ik heb helemaal geen klachten meer"
Van der Doelen gecharmeerd van Ajacied: "Is dat niet iets voor PSV?"