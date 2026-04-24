'Twee Nederlandse clubs melden zich voor Ajax-doelwit Mats Rots'

Mats Rots is mogelijk bezig aan zijn laatste weken bij FC Twente. De linksback van de Tukkers maakt veel indruk en heeft over belangstelling niet te klagen.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Tys op het forum van FCTwente.net is de interesse concreet. "Twee Nederlandse clubs hebben zich gemeld voor Mats Rots", meldt hij. Er worden geen namen van clubs genoemd, maar PSV en Ajax toonden in het verleden al belangstelling voor de vleugelverdediger.

"Ook wordt hij in het buitenland serieus in de gaten gehouden", schrijft Tys. Onder meer het Italiaanse Como heeft de linkspoot op de radar. Rots heeft bij FC Twente nog een contract tot de zomer van 2028. Dit seizoen was hij in 33 officiële wedstrijden goed voor vijf goals en drie assists bij de Tukkers.