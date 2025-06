'Twee Nederlandse en twee Duitse clubs geïnteresseerd in Hlynsson'

Ajax heeft de mogelijkheid om Kristian Hlynsson deze zomer te verkopen. Zowel FC Twente als AZ tonen interesse in de 21-jarige aanvallende middenvelder. Ook de Duitse clubs Fortuna Düsseldorf en Hertha BSC zijn geïnteresseerd.

Dat meldt de IJslandse sportjournalist Orri Rafn Sigurdarson donderdag op X. Volgens de journalist zitten FC Twente en Fortuna Düsseldorf momenteel op het vinkentouw voor Hlynsson. De Tukkers zouden afgelopen winter ook al geïnteresseerd zijn geweest in de IJslander. Nu is meer concurrentie, want ook AZ en Hertha tonen dus interesse.

Ajax lijkt wel open te staan voor een transfer van Hlynsson. De Amsterdammers probeerden de IJslander te betrekken in een deal voor Robin Roefs, maar daar ging NEC niet in mee. Hlynsson werd afgelopen halfjaar verhuurd aan Sparta, waar hij veertien wedstrijden speelde. In die veertien Eredivisie-duels gaf hij drie assists en scoorde hij twee keer. Hlynsson heeft bij Ajax nog een contract voor één seizoen.