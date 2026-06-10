'Twee Spaanse clubs denken serieus aan komst van Oscar Garcia'

Oscar García staat nadrukkelijk op de radar van twee clubs uit La Liga. Volgens het Spaanse AS geldt de huidige Ajax-trainer als kandidaat om aan de slag te gaan bij Rayo Vallecano of Osasuna.

Rayo Vallecano houdt daarnaast ook gesprekken met Jagoba Arrasate en Rubén Albés. De nummer acht van het afgelopen seizoen wil snel duidelijkheid over de trainerspositie. Osasuna onderzoekt eveneens meerdere opties, waardoor een definitieve keuze daar mogelijk nog even op zich laat wachten.

Beide clubs zijn op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer nadat respectievelijk Iñigo Pérez en Alessio Lisci vertrokken. Volgens het medium zijn de eerste contacten met García inmiddels gelegd en worden vervolggesprekken verwacht.

Voor Ajax komt de interesse op een opvallend moment. García tekende begin dit jaar een contract tot medio 2027. De Spanjaard werd aanvankelijk aangesteld bij Jong Ajax, maar schoof na het vertrek van Fred Grim door naar het eerste elftal.

Ondanks de belangstelling uit Spanje hopen de Amsterdammers hem ook volgend seizoen binnen de club te houden. Jordi Cruijff ziet García naar verluidt als de ideale trainer voor het beloftenteam. De 53-jarige Spanjaard zou echter openstaan voor een nieuwe uitdaging als hoofdtrainer van een eerste elftal.