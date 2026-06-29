'Tweede club uit Italië meldt zich voor Takehiro Tomiyasu (27)'
Takehiro Tomiyasu lijkt na zijn vertrek bij Ajax terug te keren naar de Serie A. Naast Sassuolo heeft zich inmiddels nog een Italiaanse club gemeld voor de Japanse verdediger. Volgens transferjournalist Nicolò Schira is ook promovendus Venezia serieus geïnteresseerd.
Ajax haalde Tomiyasu afgelopen december transfervrij binnen, nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. De Japanner werkte in Amsterdam eerst aan zijn fitheid en wist zich richting het einde van het seizoen alsnog van waarde te tonen. Desondanks komt er na slechts een half jaar alweer een einde aan zijn verblijf in de Johan Cruijff ArenA. Zijn contract loopt op 1 juli af en via Instagram nam hij onlangs al afscheid van de Ajax-aanhang.
De toekomst van Tomiyasu lijkt inmiddels in Italië te liggen. Sassuolo werd eerder al genoemd als mogelijke bestemming, terwijl ook enkele Engelse clubs zijn situatie in de gaten houden. Schira meldt nu dat Venezia eveneens werk maakt van de komst van de 27-jarige verdediger. De eerste gesprekken tussen beide partijen zouden inmiddels hebben plaatsgevonden, al is nog niet duidelijk hoe ver de onderhandelingen gevorderd zijn.
Ondertussen richt Tomiyasu zich eerst op zijn interlandverplichtingen. De 45-voudig Japans international is met zijn land actief op het WK en speelt maandag om 19:00 uur in Houston de achtste finale tegen Brazilië.
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