Tweede kans voor Ajax-duo: "Heitinga en Keizer hebben een excuus"

Beide trainers mogen zich bij hun eerste periode aan het roer beklagen over het instapmoment, zo schrijft Pieter Zwart in Voetbal International. "Keizer stapt in op het moment dat het technisch hart van Ajax uit elkaar valt, door een verschil van inzicht tussen Dennis Bergkamp en Marc Overmars. Keizer mist de rugdekking van zijn technisch directeur, die hem niet voorziet van de aanvallend ingestelde vleugelverdedigers waar hij om vraagt. Tel daar de tragedie rond Abdelhak Nouri bij op en duidelijk is dat de Badhoevedorper niet ingestapt is in een gespreid bedje."

Voor Heitinga geldt na het ontslag van Alfred Schreuder hetzelfde, vindt Zwart. "Hij wordt van de ene op de andere dag voor de groep gezet, zonder voorbereiding om zijn ideeën over te brengen of een transferperiode om te sleutelen aan het materiaal. Heitinga en Keizer hebben een excuus."