'Tweetal bij Oranje negeerde elkaar op WK': "Is belachelijk!"
Ronald Koeman en Clarence Seedorf hebben tijdens het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada geen contact met elkaar gehad. Dat stelt Valentijn Driessen in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Volgens de journalist is dat opvallend, omdat Seedorf binnen de KNVB de rol van voetbalcommissaris vervult.
"Wat ik bijzonder vind, is dat Seedorf geen enkel contact heeft gehad met Koeman tijdens het WK. Dat weet ik. Die geluiden gingen al en zijn nu bevestigd", vertelt Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf kijkt met verbazing naar de situatie. "Hoe is het in godsnaam mogelijk? Hij (Seedorf, red.) is de voetbalcommissaris", gaat Driessen verder. Seedorf was tijdens het WK wel aanwezig bij de wedstrijd van Oranje tegen Marokko. Nederland verloor het duel uiteindelijk na strafschoppen, nadat het na reguliere speeltijd 1-1 stond. Volgens Driessen had Seedorf na afloop contact moeten zoeken met Koeman die eerder coach was bij Ajax.
"Hij was bij de wedstrijd tegen Marokko (1-1, verlies na strafschoppen) en dan zoek je elkaar na de wedstrijd toch op?" vraagt Driessen zich hardop af. "Je werkt toch aan hetzelfde doel? Nu is alles uiteindelijk mislukt, maar die hebben elkaar daar gewoon compleet genegeerd. Dan denk ik echt: belachelijk", vervolgt de journalist. Volgens Driessen staat de situatie symbool voor de problemen binnen de KNVB. "Met de communicatie bij de KNVB is zo verschrikkelijk veel mis. Zowel bij alle mensen die zij benaderen en bij degenen die ze al onder contract hebben", besluit hij.
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