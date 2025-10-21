Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Tweetal ontbreekt tegen Chelsea, grote naam terug in selectie

Arthur
bron: Lentin Goodijk
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Orange Pictures

Direct na de interlandperiode heeft Ajax opnieuw een flinke dreun moeten verwerken. In de Johan Cruijff ArenA verloor de ploeg van John Heitinga met 0-2 van angstgegner AZ. Het is de zoveelste tegenvaller in een reeks teleurstellende resultaten: de Amsterdammers behaalden slechts één overwinning in hun laatste zes duels. De druk op Heitinga neemt daarmee almaar toe.

Alsof de nederlaag nog niet genoeg zorgen baart, blijft de ziekenboeg van Ajax ook na het interlandweekend een hoofdpijndossier. Ajax deelt dinsdag de spelerslijst voor het duel met Chelsea, waar we zien dat twee belangrijke aanvallers nog altijd niet inzetbaar zijn. Ook is er wat positiefs te zien. Owen Wijndal en Don-Angelo Konadu zijn terug in de selectie van Ajax: zij reizen vandaag mee naar Londen voor het duel met Chelsea. Zoals bekend nog geen Kasper Dolberg en Steven Berghuis.

Het ontbreken van Berghuis en Dolberg is een flinke aderlating voor Ajax, dat juist offensieve kracht goed kan gebruiken in aanloop naar het zware Europese duel tegen Chelsea. Beide spelers kampen al langer met fysieke klachten en zijn nog niet inzetbaar. De terugkeer van 11-voudig international van Oranje Owen Wijndal is daarentegen weer een opsteker.

Hieronder de 23-koppige selectie:
Vitezslav Jaros
Joeri Heerkens
Remko Pasveer
Lucas Rosa 
Anton Gaaei
Ko Itakura
Owen Wijndal
Youri Baas
Josip Šutalo
Gerald Alders
Youri Regeer
Kenneth Taylor
Oscar Gloukh
James McConnell
Davy Klaassen
Jorthy Mokio
Kian Fitz-Jim
Raúl Moro
Mika Godts
Oliver Edvardsen
Don-Angelo Konadu
Wout Weghorst
Rayane Bounida

Steven Berghuis Kasper Dolberg John Heitinga
