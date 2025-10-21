Tweetal ontbreekt tegen Chelsea, grote naam terug in selectie

Direct na de interlandperiode heeft Ajax opnieuw een flinke dreun moeten verwerken. In de Johan Cruijff ArenA verloor de ploeg van John Heitinga met 0-2 van angstgegner AZ. Het is de zoveelste tegenvaller in een reeks teleurstellende resultaten: de Amsterdammers behaalden slechts één overwinning in hun laatste zes duels. De druk op Heitinga neemt daarmee almaar toe.

Alsof de nederlaag nog niet genoeg zorgen baart, blijft de ziekenboeg van Ajax ook na het interlandweekend een hoofdpijndossier. Ajax deelt dinsdag de spelerslijst voor het duel met Chelsea, waar we zien dat twee belangrijke aanvallers nog altijd niet inzetbaar zijn. Ook is er wat positiefs te zien. Owen Wijndal en Don-Angelo Konadu zijn terug in de selectie van Ajax: zij reizen vandaag mee naar Londen voor het duel met Chelsea. Zoals bekend nog geen Kasper Dolberg en Steven Berghuis.

Het ontbreken van Berghuis en Dolberg is een flinke aderlating voor Ajax, dat juist offensieve kracht goed kan gebruiken in aanloop naar het zware Europese duel tegen Chelsea. Beide spelers kampen al langer met fysieke klachten en zijn nog niet inzetbaar. De terugkeer van 11-voudig international van Oranje Owen Wijndal is daarentegen weer een opsteker.

Hieronder de 23-koppige selectie:

Vitezslav Jaros

Joeri Heerkens

Remko Pasveer

Lucas Rosa

Anton Gaaei

Ko Itakura

Owen Wijndal

Youri Baas

Josip Šutalo

Gerald Alders

Youri Regeer

Kenneth Taylor

Oscar Gloukh

James McConnell

Davy Klaassen

Jorthy Mokio

Kian Fitz-Jim

Raúl Moro

Mika Godts

Oliver Edvardsen

Don-Angelo Konadu

Wout Weghorst

Rayane Bounida