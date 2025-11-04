VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Tweetal van Ajax traint mee maar is nog onzeker voor woensdag'

Arthur
bron: Voetbal International
Branco van den Boomen en Kenneth Taylor
Branco van den Boomen en Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Branco van den Boomen en Kasper Dolberg verschenen dinsdag op het trainingsveld bij Ajax. De Amsterdammers bereiden zich voor op het Champions League-duel van woensdagavond tegen Galatasaray, maar het is nog onzeker of het tweetal deel uitmaakt van de wedstrijdselectie, zo meldt Voetbal International.

Ajax speelt woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena tegen de Turkse kampioen. Onder leiding van John Heitinga werkte de ploeg dinsdag de laatste training af. Daarbij waren naast Van den Boomen en Dolberg ook Sean Steur en Aaron Bouwman aanwezig.

Dolberg kwam op 21 september voor het laatst in actie, toen hij een helft meedeed in de topper tegen PSV. Sindsdien kampte de Deen met een buikspierblessure. Hoewel hij inmiddels weer op het veld staat, blijft het afwachten of hij fit genoeg is om te spelen tegen Galatasaray.

Dat geldt ook voor Van den Boomen, die al langere tijd ontbreekt. De dertigjarige middenvelder speelde in maart zijn laatste wedstrijd voor Ajax en miste sindsdien alle duels door een hardnekkige rugblessure. Kenneth Taylor trainde wel mee, maar hij is woensdag geschorst. Steven Berghuis ontbrak als enige speler uit de A-selectie.

Zet in op Ajax tegen Galatasaray!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegen Galatasaray. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga op persconferentie: "Dan maken we misschien een kans"

0
Lucas Andersen

Oud-Ajacied (32) al maanden clubloos: "Of ik nog op zoek ben?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Branco van den Boomen Kasper Dolberg
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Wout Weghorst in duel met Sam Kersten

SAMENVATTING | Ajax zeer matig en wint niet van SC Heerenveen

0
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

0
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd