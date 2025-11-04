'Tweetal van Ajax traint mee maar is nog onzeker voor woensdag'

Branco van den Boomen en Kasper Dolberg verschenen dinsdag op het trainingsveld bij Ajax. De Amsterdammers bereiden zich voor op het Champions League-duel van woensdagavond tegen Galatasaray, maar het is nog onzeker of het tweetal deel uitmaakt van de wedstrijdselectie, zo meldt Voetbal International .

Ajax speelt woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena tegen de Turkse kampioen. Onder leiding van John Heitinga werkte de ploeg dinsdag de laatste training af. Daarbij waren naast Van den Boomen en Dolberg ook Sean Steur en Aaron Bouwman aanwezig.

Dolberg kwam op 21 september voor het laatst in actie, toen hij een helft meedeed in de topper tegen PSV. Sindsdien kampte de Deen met een buikspierblessure. Hoewel hij inmiddels weer op het veld staat, blijft het afwachten of hij fit genoeg is om te spelen tegen Galatasaray.

Dat geldt ook voor Van den Boomen, die al langere tijd ontbreekt. De dertigjarige middenvelder speelde in maart zijn laatste wedstrijd voor Ajax en miste sindsdien alle duels door een hardnekkige rugblessure. Kenneth Taylor trainde wel mee, maar hij is woensdag geschorst. Steven Berghuis ontbrak als enige speler uit de A-selectie.