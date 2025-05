Twente-watcher ergerde zich kapot bij Ajax: "Schijtbakken voetbal"

FC Twente speelt deze week in de play-offs voor Europees voetbal. De Tukkers nemen het donderdag in de halve finale op tegen NEC. Mocht het winnen, dan speelt het zondag de finale tegen AZ of SC Heerenveen. Clubwatcher Leon ten Voorde heeft een hekel aan de play-offs, maar vindt ook dat FC Twente niet mag klagen.

"Je moet ook kritisch naar FC Twente kijken. Je hebt nergens recht op", zegt Ten Voorde bij De Ballen Verstand. "Als je kijkt naar de ranglijst, dan heeft AZ er recht op. Hoeveel punten denk je dat FC Twente dit seizoen heeft gepakt tegen de top-vijf? Je kunt er dertig halen. Ze hebben er vier gehaald."

Ten Voorde noemt de cijfers op: "Ze hebben één keer gewonnen van FC Utrecht, dat al Europees voetbal had gehaald. Knap, maar oké. Je kunt het hebben over de absolute drive bij FC Utrecht. Twente heeft gelijkgespeeld tegen Ajax, en de rest allemaal verloren. Dat zegt wel iets. Voor een club als FC Twente vind ik dat bedroevende statistieken."

De clubwatcher genoot ook niet van het spel zondag in de ArenA tegen Ajax. "Ik heb me kapot geërgerd. Het was natuurlijk een speciale dag, en FC Twente mocht daar een rol in spelen. Ajax kan kampioen worden. En dan komen de collega's die Ajax volgen naar je toe voor de wedstrijd in de perskamer, en die zeggen: 'wat gaat Twente doen?' Toen heb ik al tegen iedereen gezegd: 'jongens, maak je om Twente maar niet druk. Het gaat er om wat er in Rotterdam gebeurt, want Ajax gaat wel winnen.'

"En dan vind ik het een hele treurige constatering, die we te zien krijgen in die waardeloze eerste helft", vervolgt Ten Voorde. "Ajax wint de laatste weken nergens meer van. Ze winnen niet van Sparta thuis, ze verliezen thuis van NEC met 0-3, ze winnen niet bij Groningen, ze verliezen van Utrecht, en waar winnen ze van? FC Twente. Dat kun je van te voren uittekenen."

"Die eerste helft was echt vreselijk. Je weet dat Ajax in het begin gaat proberen te stormen, maar er lag zoveel ruimte om te voetballen. Ik zie gewoon een Twente dat clichématig, net als vroeger, weer de IJssel overkwam en schijtbakken voetbal speelde. Kom op man, ga gewoon voetballen. Je hebt niks meer te verliezen", aldus Leon ten Voorde.