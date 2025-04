Twentefan Dijkstra: "Ik hoop op een De Graafschap-rol tegen Ajax"

"Sem Steijn naar Feyenoord. Daar baal ik eigenlijk gewoon echt fantastisch van", zegt Dijkstra bij de Bureau Sport Podcast. "Dat is de laatste groei briljant die we nog hadden bij FC Twente. Hij gaat voor een mooi bedrag, dat wel." Dijkstra zag FC Twente vorige week kansloos verliezen van PSV (1-3). "Ik heb weer naar dat Twente zitten kijken... Wat waren die slecht tegen PSV. Wat zijn die slecht op dit moment. Ze zijn volkomen onmachtig."

Dijkstra vervolgt: "Ik zat te kijken naar het programma, en het wordt best nog wel spannend in de Eredivisie. Ajax krijgt nog een hele moeilijke uitwedstrijd naar Groningen. Dat is voor hun best wel een lastige wedstrijd. Maar weet je tegen wie Ajax speelt op de laatste speeldag thuis? FC Twente... Twente presteert al heel erg slecht in uitwedstrijden. Die zijn dit jaar zo de weg kwijt."

"Ergens hoop je op een De Graafschap-rol. Kun je je dat nog herinneren? Dat beroemde doelpunt van Bryan Smeets, waardoor Ajax geen kampioen werd. Eigenlijk hoop ik dat dat nog gaat gebeuren, maar FC Twente is zó slecht, zó onmachtig en zó tandeloos, dat ik nu al geen zin meer heb in die laatste wedstrijd. Waarschijnlijk wordt FC Twente helemaal weg geknald in de Johan Cruijff ArenA. Daar baal ik nu al van", aldus Erik Dijkstra.