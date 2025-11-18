Twentse journalist cynisch: "Blijkbaar heeft Ajax niet genoeg sfeer"

FC Twente speelde donderdagavond de jubileumwedstrijd tegen Schalke 04 om het 60-jarig bestaan van de Tukkers te vieren. Voor de wedstrijd zorgde een heuse lichtshow voor de nodige sfeer en Leon ten Voorde vergeleek de sfeeractie met de sfeer in de Johan Cruijff Arena van Ajax.

"Ik hou nooit van lichtshows, maar nu wel bij het Steigerlied van Schalke", blikt Ten Voorde in De Ballen Verstand van de TC Tubantia. Met de nieuwe lichtinstallatie heeft FC Twente de mogelijkheid om lichtshows rondom de wedstrijden uit te voeren, maar de journalist hoopt niet dat de Tukkers dit gaan doen. Hij haalt PSV als voorbeeld aan.

"AZ doet dat, PSV doet dat, Ajax doet dat. Het zijn allemaal clubs die blijkbaar niet genoeg sfeer hebben. Dat is Amerikaans. Voetbalsfeer moet gewoon naturel zijn. Maar bij Schalke hebben ze het Steigerlied en dat is traditie. Dan gaat het licht wel uit en zijn zelfs de lichtjes van de telefoontjes mooi. Maar het past normaal gesproken totaal niet in het stadion", aldus Ten Voorde.