Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax supporters en sfeer

Twentse journalist cynisch: "Blijkbaar heeft Ajax niet genoeg sfeer"

Stefan
Leon ten Voorde
Leon ten Voorde Foto: © NESimages

FC Twente speelde donderdagavond de jubileumwedstrijd tegen Schalke 04 om het 60-jarig bestaan van de Tukkers te vieren. Voor de wedstrijd zorgde een heuse lichtshow voor de nodige sfeer en Leon ten Voorde vergeleek de sfeeractie met de sfeer in de Johan Cruijff Arena van Ajax.

"Ik hou nooit van lichtshows, maar nu wel bij het Steigerlied van Schalke", blikt Ten Voorde in De Ballen Verstand van de TC Tubantia. Met de nieuwe lichtinstallatie heeft FC Twente de mogelijkheid om lichtshows rondom de wedstrijden uit te voeren, maar de journalist hoopt niet dat de Tukkers dit gaan doen. Hij haalt PSV als voorbeeld aan.

"AZ doet dat, PSV doet dat, Ajax doet dat. Het zijn allemaal clubs die blijkbaar niet genoeg sfeer hebben. Dat is Amerikaans. Voetbalsfeer moet gewoon naturel zijn. Maar bij Schalke hebben ze het Steigerlied en dat is traditie. Dan gaat het licht wel uit en zijn zelfs de lichtjes van de telefoontjes mooi. Maar het past normaal gesproken totaal niet in het stadion", aldus Ten Voorde.

Ajax-supporters kijken naar een duel in de Champions League

Ajax volgende maand door ruim 1400 fans gesteund tegen Qarabag

Tribune van de Johan Cruijff ArenA

Ajax-supportersclub wil verdere acties: "Om de club te redden..."

