Twijfels na duel: "Frank de Boer is natuurlijk een echte Ajacied"
Valentijn Driessen is fel over het optreden van doelman Timon Wellenreuther en spaart hem bepaald niet in zijn kritiek. De journalist van De Telegraaf neemt geen blad voor de mond. Tegelijkertijd is er bij collega Mike Verweij juist verbazing over de aanstelling van scheidsrechter Joey Kooij bij wedstrijden van Feyenoord. Ook Ajax komt nog even ter sprake.
Tijdens de podcast Kick-Off van De Telegraaf stelt Verweij vraagtekens bij de keuze van de KNVB: "Wat ik bij die wedstrijd heel opvallend vond, laten wij toch weer eens kritiek op de KNVB hebben, waarom zet je Joey Kooij op die wedstrijd (Fortuna Sittard - Feyenoord, red.)?", vraagt Verweij zich hardop af tijdens de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Hij mocht heel lang geen Feyenoord fluiten, omdat Calvin Stengs zijn zwager is, maar die is nu verhuurd aan Pisa en dus mag het weer. Het is de schoonzoon van Frank de Boer, dus dan heb je wel je bedenkingen. De Boer is wel echt een echte Ajacied. Breng die jongen nou niet in de problemen."
Driessen, eveneens aanwezig in de podcast, is juist positief over Kooij: "Driessen is ook aangeschoven en hij is lovend over Kooij. "Hij brengt zichzelf misschien in de problemen, maar ik heb hem vorige week gezien bij FC Twente - NEC en toen floot hij echt geweldig. Dat deed hij uitstekend, gewoon heel erg goed."
Verweij blijft echter kritisch op eerdere beslissingen en het verloop van de wedstrijd: "Ik vond alle kritiek op hem, die was dan wel terecht. Dat was ook geen goede beslissing, maar dat Feyenoord gematst zou zijn met die rode kaart... Eén vond ik het een rode kaart voor Paul Gladon."
Daar gaat Driessen fel tegenin en richt hij zijn pijlen vooral op Wellenreuther: "Dat vond ik niet", antwoordt Driessen op zijn Telegraaf-collega. "Wellenreuther kwam zo laag induiken, dat de bal op dat moment los is. Volgens mij raakt Gladon de bal ook nog, want die gaat op een gegeven moment via een schoen naar de rechterkant. Het was natuurlijk ook een toneelstuk van de grootste matennaaier die er op de Nederlandse velden rondloopt."
Driessen spaart de Feyenoord-doelman niet: "Wat een matennaaier is die Wellenreuther, wat een engnek is dat. Even daarvoor gebeurde er ook al iets. Toen was er iemand half tegen hem aangelopen en toen begon hij ook weer te duwen. Hij stond ook opeens weer in de Muhammad Ali-houding, nou zet hem maar eens tegen Muhammad Ali. Ik vond het gewoon geen rode kaart. Ik vond de beslissing van Kooij uitstekend met geel."
