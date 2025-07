Twijfels over komst van Gloukh: "Dat wordt een probleem bij Ajax"

Waar veel Ajax-fans enthousiast zijn over de komst van Oscar Gloukh voor vijftien miljoen euro (plus drie miljoen aan bonussen), heeft oud-scout Hans van der Zee serieuze twijfels. In gesprek met De Telegraaf plaatst hij kritische kanttekeningen bij de dure aankoop.

Van der Zee herinnert zich dat Ajax drie jaar geleden al dichtbij was om Gloukh aan te trekken, toen nog voor zeven miljoen euro. Uiteindelijk besloten Huntelaar en Hamstra de deal toen niet door te zetten.

Sindsdien zag Van der Zee dat Gloukh bij Salzburg regelmatig werd gebruikt als linksbuiten door Pepijn Lijnders, en later als nummer tien onder Thomas Letsch, de oud-trainer van Vitesse. Die positieverschuiving leidde bij Salzburg tot betere resultaten, maar Van der Zee blijft sceptisch.

"Gloukh heeft een goede techniek, maar geen versnelling in de diepte. Daarom gaat hij bijna altijd binnendoor", stelt de oud-scout.

Hoewel Gloukh indruk maakte in de Champions League tegen Feyenoord is Van der Zee niet overtuigd van zijn geschiktheid voor de Nederlandse top: "Als nummer tien is hij verdedigend zwak en heeft hij weinig duelkracht. Het is een klein mannetje."

Tot slot uit Van der Zee zijn zorgen over hoe de Israëliër gaat passen in het nieuwe Ajax. "Ik hoop zeker dat hij het goed gaat doen, maar z’n positie als linksbuiten of op nummer tien wordt een probleem bij Ajax."