'Twijfels over spectaculaire Ajax-transfer: geen bod op tafel'
Ajax zou nog altijd geen bod hebben gedaan op Marc-André ter Stegen. Dat schrijft het Spaanse Mundo Deportivo.
Ajax wordt al even gelinkt aan de komst van de Duitse doelman van FC Barcelona en diverse media meldden dat het er goed uitziet voor Ajax. Volgens het Spaanse medium is het echter nog niet zo ver.
MD bevestigt dat Ajax nog altijd serieuze interesse heeft in Ter Stegen, die tot medio 2028 vastligt bij FC Barcelona. Ajax zou echter nog geen aanbieding bij de doelman hebben neergelegd. "De conclusie is duidelijk. We hebben het gecheckt en weten het zeker: géén formeel bod", zo klinkt het.
Ter Stegen is een bekende van nieuwe Ajax-trainer Míchel. Afgelopen seizoen speelde de Duits international op huurbasis bij Girona.
Míchel zorgt voor enthousiasme: "Als persoon geef ik hem een 10"
'Twijfels over spectaculaire Ajax-transfer: geen bod op tafel'
'Italiaanse Serie A-club meldt zich voor vertrekkende Ajacied'
'Voormalig Ajax-target rondt miljoenentransfer van 22 miljoen af'
Controverse om afgekeurde goal ex-Ajacied Colombia - Portugal
Theo Janssen over ambities: "Waarom zou ik dan de cursus doen?"
'Ajax kan Itakura mogelijk verkopen; oude club toont interesse'
Van der Wiel blikt terug: "Ik werd daarbij door niemand geholpen"
'Henrique naar Ajax; Braziliaan bereid veel salaris in te leveren'
'Ajax-deal nadert afronding; medische keuring dit weekend gepland'
Driessen kritisch op keuze Koeman: "Geef zo'n jongen de kans"
Steur kiest 'Ajacied van volgend seizoen': "Hele hoge verwachtingen"
Ajax ziet target in back: "Vrije trappen nemen à la Roberto Carlos"
'Ajax heeft linksback binnen: ESPN meldt akkoord met Braziliaan'
Zahouani ziet voorbeeld in oud-Ajacied: "Hoop dat te bereiken"
BREAKING: Ajax en Marijn Beuker gaan wegen officieel scheiden
'Ajax is klaar met Beuker: bestuurder onderweg naar uitgang'
Ajax haalt afscheidswoord van Wout Weghorst razendsnel offline
Wout Weghorst weg bij Ajax: "Mijn periode hier is niet geslaagd"
Ten Hag: "Speler als Weghorst normaal onhaalbaar voor FC Twente"
Wout Weghorst spits van FC Twente: "Er bleef nog één droom over"
BREAKING: Wout Weghorst vindt nieuwe werkgever en verlaat Ajax
Juf had liefst 2 Oranje-spelers in haar klas: "Weghorst daagde uit"
Koeman krijgt kritiek na basisplek Aké: "Geef Hato nou de kans"
Ajax-middenvelder vertrekt op huurbasis: "Zijn we heel blij mee"
"Als kleine jongen bij Ajax werd er al anders naar me gekeken"
Van der Vaart lacht om Brobbey: "Dan loopt een vrouw meteen weg"
'Ajax slaat toe: koopje van enkele tonnen tekent voor vier jaar'
Ajax-doelwit vertrekt per direct: "We wensen hem veel succes"
'FC Twente hoopt op Weghorst; ook Spaanse en Portugese interesse'