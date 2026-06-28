'Twijfels over spectaculaire Ajax-transfer: geen bod op tafel'

Ajax wordt al even gelinkt aan de komst van de Duitse doelman van FC Barcelona en diverse media meldden dat het er goed uitziet voor Ajax. Volgens het Spaanse medium is het echter nog niet zo ver.

MD bevestigt dat Ajax nog altijd serieuze interesse heeft in Ter Stegen, die tot medio 2028 vastligt bij FC Barcelona. Ajax zou echter nog geen aanbieding bij de doelman hebben neergelegd. "De conclusie is duidelijk. We hebben het gecheckt en weten het zeker: géén formeel bod", zo klinkt het.