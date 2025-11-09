Twijfels over terugkeer Overmars: "Werken nog slachtoffers bij Ajax"

De mogelijke terugkeer van Marc Overmars bij Ajax zorgt voor verdeeldheid binnen de club én daarbuiten. Dat zegt Telegraaf-journalist Mike Verweij in de podcast Kick-off, nu Ajax opnieuw op zoek moet naar een technisch directeur na het vertrek van Alex Kroes. Volgens Verweij is de naam van Overmars nog altijd niet van tafel in de Johan Cruijff Arena.

"Marc Overmars heeft hartproblemen gehad en hij heeft ook nog een contract voor anderhalf jaar", begint Verweij. Toch wordt zijn naam intern nog genoemd. "Je hoort steeds meer mensen die zeggen dat hij zijn straf heeft uitgezeten. Hij is geschorst geweest door de FIFA. Mensen verdienen een tweede kans. Dus je hoort wel mensen zeggen: haal alsjeblieft Overmars terug. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen."

Toch is een terugkeer niet vanzelfsprekend. Verweij wijst op interne spanningen. "Volgens mij werken er ook nog mensen binnen Ajax die slachtoffer van hem zeggen te zijn geweest. Er zijn veel mensen die zeggen: nee, nooit meer. En daar valt natuurlijk óók wel iets voor te zeggen."

Overmars werkte in zijn eerdere periode succesvol samen met Erik ten Hag, die nu opnieuw wordt genoemd als mogelijke opvolger van de ontslagen John Heitinga. Een hernieuwde samenwerking tussen de twee lijkt echter nog ver weg, gezien de verdeeldheid rond de persoon Overmars en de twijfels van Erik ten Hag in het algemeen om weer trainer van Ajax te worden.