AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Twijfels over terugkeer Overmars: "Werken nog slachtoffers bij Ajax"

Thomas
bron: Telegraaf
Marc Overmars
Marc Overmars Foto: © BSR Agency

De mogelijke terugkeer van Marc Overmars bij Ajax zorgt voor verdeeldheid binnen de club én daarbuiten. Dat zegt Telegraaf-journalist Mike Verweij in de podcast Kick-off, nu Ajax opnieuw op zoek moet naar een technisch directeur na het vertrek van Alex Kroes. Volgens Verweij is de naam van Overmars nog altijd niet van tafel in de Johan Cruijff Arena.

"Marc Overmars heeft hartproblemen gehad en hij heeft ook nog een contract voor anderhalf jaar", begint Verweij. Toch wordt zijn naam intern nog genoemd. "Je hoort steeds meer mensen die zeggen dat hij zijn straf heeft uitgezeten. Hij is geschorst geweest door de FIFA. Mensen verdienen een tweede kans. Dus je hoort wel mensen zeggen: haal alsjeblieft Overmars terug. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen."

Toch is een terugkeer niet vanzelfsprekend. Verweij wijst op interne spanningen. "Volgens mij werken er ook nog mensen binnen Ajax die slachtoffer van hem zeggen te zijn geweest. Er zijn veel mensen die zeggen: nee, nooit meer. En daar valt natuurlijk óók wel iets voor te zeggen."

Overmars werkte in zijn eerdere periode succesvol samen met Erik ten Hag, die nu opnieuw wordt genoemd als mogelijke opvolger van de ontslagen John Heitinga. Een hernieuwde samenwerking tussen de twee lijkt echter nog ver weg, gezien de verdeeldheid rond de persoon Overmars en de twijfels van Erik ten Hag in het algemeen om weer trainer van Ajax te worden.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Alex Kroes en John Heitinga

Kroes onthult: "Waren er bij Farioli, Heitinga en de volgende trainer"

0
Frank de Boer en Erik ten Hag

Ajax-target ziet trainersrol niet meer zitten: "Al die ellende"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Marc Overmars
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd