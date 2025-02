Twijfels over wedstrijd tegen Union "‘Weten niet hoe het uitpakt"

"We kunnen nooit weten hoe het uitpakt. Elke beslissing heeft positieve gevolgen, maar ook enkele mindere consequenties. Dat hoort bij voetbal. Eén van de belangrijkste taken van een coach is het maken van keuzes, met een kalm hoofd en denkend aan het best mogelijke scenario."

Over de erbarmelijke staat van het veld in Brussel wil Farioli niet te veel klagen. "Als je de camera op het veld richt, is het vrij duidelijk," zegt hij droogjes. De trainer wijst op de politiestakingen en het overvolle speelschema van Ajax. "We zijn gewend geraakt aan moeilijke scenario’s."

Tot slot prijst de Italiaanse coach zijn spelers. "We moeten niet onderschatten wat deze jongens elke dag doen. Het lijkt bijna normaal dat we elke keer punten halen, maar voor mij is dat niet zo normaal. Vanavond beginnen we weer op nul en hopen we te krijgen wat we verdienen."