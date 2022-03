Geschreven door Jessica Westdijk 08 mrt 2022 om 09:03

Ajax heeft doelman Przemyslaw Tyton vastgelegd tot het einde van het seizoen, zo meldt de club.

Bij Ajax was de afgelopen weken plots een flink keepersprobleem ontstaan. Maarten Stekelenburg was al langere tijd uit de roulatie en vervolgens raakten Remko Pasveer en Jay Gorter tegelijkertijd geblesseerd. In ieder geval van Pasveer is de verwachting dat hij er nog minimaal 6 weken uit ligt. Dat betekent dat André Onana inmiddels alweer een paar duels op doel staat en dat de tweede doelman de pas 17-jarige Charlie Setford is. Een fantastische ervaring voor Setford natuurlijk, maar voor Ajax ook een groot risico. Zeker met het oog op de Champions League.

Daarom ging het op zoek naar een noodoplossing tot het einde van het seizoen. Robbin Ruiter kwam al op proef, maar uiteindelijk viel de keuze niet op hem. Ajax heeft de Poolse keeper Tyton vastgelegd. De 35-jarige doelman was transfervrij, hij speelde tot eind 2021 bij FC Cincinnati in Amerika.