Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Udinese-aanvaller in Italiaanse media gelinkt aan Ajax'

Max
bron: TuttoMercatoWeb
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo Foto: © BSR Agency

Ajax zou interesse hebben in Nicolo Zaniolo. Dat schrijft het Italiaanse Tuttomercatoweb zondag. 

Zaniolo speelde vijf seizoenen voor AS Roma en werd daarna verkocht aan Galatasaray. De Turkse topclub verhuurde de aanvaller de afgelopen seizoenen aan Aston Villa, Atalanta Bergamo, Fiorentina en Udinese. Laatstgenoemde nam hem deze zomer definitief over.

Volgens Tuttomercatoweb heeft Ajax zich nu bij Udinese gemeld voor de Italiaan. De 27-jarige international tekende een contract tot medio 2029 bij Udinese en mag deze zomer niet zomaar vertrekken, zo klinkt het. Een transfer naar Amsterdam ligt dan ook niet in de lijn der verwachting, maar is 'een situatie om in de gaten te houden'. 

Gerelateerd:
Darko Nejasmic

'NEC verwijst gerucht over Ajax-bod naar rijk der fabelen'

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajax-target: "Die jongen wil koste wat het kost terug"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Premier League-club heeft overbodige Ajax-verdediger op de radar'

'Ajax informeert concreet naar zesvoudig Oranje-international'

Veldman trots na comeback tegen Ajax: "Zo kregen we de Arena stil"

'Udinese-aanvaller in Italiaanse media gelinkt aan Ajax'

Ajax verspeelt voorsprong en morst punten tegen SC Heerenveen

Den Uil lyrisch: "Voor elke Eredivisieploeg een geweldige speler"

Driessen niet overtuigd van Ajacieden: "Geen verschilmakers"

Opstelling Ajax bekend: Steven Berghuis terug in de basis
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws