'Udinese-aanvaller in Italiaanse media gelinkt aan Ajax'
Ajax zou interesse hebben in Nicolo Zaniolo. Dat schrijft het Italiaanse Tuttomercatoweb zondag.
Zaniolo speelde vijf seizoenen voor AS Roma en werd daarna verkocht aan Galatasaray. De Turkse topclub verhuurde de aanvaller de afgelopen seizoenen aan Aston Villa, Atalanta Bergamo, Fiorentina en Udinese. Laatstgenoemde nam hem deze zomer definitief over.
Volgens Tuttomercatoweb heeft Ajax zich nu bij Udinese gemeld voor de Italiaan. De 27-jarige international tekende een contract tot medio 2029 bij Udinese en mag deze zomer niet zomaar vertrekken, zo klinkt het. Een transfer naar Amsterdam ligt dan ook niet in de lijn der verwachting, maar is 'een situatie om in de gaten te houden'.
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