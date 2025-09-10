AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

UEFA gaat anders handelen met schorsingen in Europees verband

Arthur
bron: UEFA
Artur Soares Dias
Artur Soares Dias Foto: © Pro Shots

Nederlandse clubs die dit seizoen actief zijn in Europees verband krijgen te maken met de vernieuwde schorsingsregels van de UEFA. Ajax, Feyenoord, PSV, FC Utrecht en Go Ahead Eagles nemen deel aan de Champions League, Europa League of Conference League, waarin de toepassing van gele en rode kaarten volgens een nieuw systeem verloopt.

Voor alle drie de Europese toernooien geldt dat een speler bij drie gele kaarten die niet tot een rode kaart hebben geleid, automatisch een schorsing van één wedstrijd krijgt. Iedere daaropvolgende oneven gele kaart, zoals de vijfde, zevende of negende, levert opnieuw een schorsing op.

Rode kaarten hebben eveneens directe consequenties. Een directe rode kaart betekent een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd, waarbij de UEFA-tuchtcommissie kan besluiten tot een verlenging van de straf, al dan niet voorwaardelijk. Een rode kaart die volgt uit twee gele kaarten leidt in principe tot één duel schorsing.

De gele kaarten die in de voorrondes zijn ontvangen vervallen als ze niet tot een schorsing hebben geleid, zodat spelers schoon aan de competitiefase kunnen beginnen. Gedurende het toernooi blijven de gele kaarten wel meetellen, met uitzondering van kaarten die na de kwartfinale niet hebben geleid tot een schorsing; deze vervallen eveneens. Na de finale vervallen alle resterende gele kaarten en schorsingen door gele kaarten, zodat teams zonder ballast het volgende seizoen ingaan.

Deze aanpassingen hebben direct effect op de planning en selectie van de Nederlandse clubs in Europa, waarbij een slimme inzet van spelers cruciaal kan zijn om belangrijke wedstrijden zonder schorsingen te kunnen spelen.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln

Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

0
Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

Ajax-fans niet enthousiast: "Wij krijgen gewoon het afval"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd