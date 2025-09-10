UEFA gaat anders handelen met schorsingen in Europees verband

Nederlandse clubs die dit seizoen actief zijn in Europees verband krijgen te maken met de vernieuwde schorsingsregels van de UEFA. Ajax, Feyenoord, PSV, FC Utrecht en Go Ahead Eagles nemen deel aan de Champions League, Europa League of Conference League, waarin de toepassing van gele en rode kaarten volgens een nieuw systeem verloopt.

Voor alle drie de Europese toernooien geldt dat een speler bij drie gele kaarten die niet tot een rode kaart hebben geleid, automatisch een schorsing van één wedstrijd krijgt. Iedere daaropvolgende oneven gele kaart, zoals de vijfde, zevende of negende, levert opnieuw een schorsing op.

Rode kaarten hebben eveneens directe consequenties. Een directe rode kaart betekent een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd, waarbij de UEFA-tuchtcommissie kan besluiten tot een verlenging van de straf, al dan niet voorwaardelijk. Een rode kaart die volgt uit twee gele kaarten leidt in principe tot één duel schorsing.

De gele kaarten die in de voorrondes zijn ontvangen vervallen als ze niet tot een schorsing hebben geleid, zodat spelers schoon aan de competitiefase kunnen beginnen. Gedurende het toernooi blijven de gele kaarten wel meetellen, met uitzondering van kaarten die na de kwartfinale niet hebben geleid tot een schorsing; deze vervallen eveneens. Na de finale vervallen alle resterende gele kaarten en schorsingen door gele kaarten, zodat teams zonder ballast het volgende seizoen ingaan.

Deze aanpassingen hebben direct effect op de planning en selectie van de Nederlandse clubs in Europa, waarbij een slimme inzet van spelers cruciaal kan zijn om belangrijke wedstrijden zonder schorsingen te kunnen spelen.