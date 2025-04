'UEFA gaat mogelijk huidige Champions League-format wijzigen'

De vernieuwde Champions League, waarin dit seizoen voor het eerst 36 clubs deelnemen binnen een zogenoemd 'League-systeem', nadert zijn climax met de halve finales in zicht. Toch denkt de UEFA achter de schermen al na over aanpassingen aan dit nieuwe format, meldt het Duitse Bild .

De Europese voetbalbond verzamelt feedback van deelnemende clubs. Op basis daarvan kan tijdens een bijeenkomst op 30 mei in München worden besloten tot aanpassingen. Een eventueel voorstel gaat daarna naar het UEFA-bestuur.

Volgens Sport Bild liggen er meerdere wijzigingen op tafel. Om de fysieke belasting te verlagen, overweegt de UEFA om bij een gelijke stand na 90 minuten meteen over te gaan tot strafschoppen, zonder verlenging. Clubs die bij de beste acht eindigen in de League-fase krijgen mogelijk in zowel de kwart- als halve finales het thuisvoordeel in de return, mits ze tegen een lager geplaatste club spelen.

Deze wijziging volgt op kritiek van onder meer Arsenal, dat als derde eindigde maar toch de return bij Real Madrid moest spelen (elfde). Hoewel Arsenal met 3-0 en 2-1 won, wees de club op het oneerlijke systeem. Op 29 april speelt Arsenal de halve finale tegen Paris Saint-Germain, dat als vijftiende eindigde maar wél thuis speelt in de return.

De UEFA wil het belang van loting vanaf de kwartfinales verkleinen. In plaats daarvan zouden prestaties in de League-fase bepalend moeten zijn voor het speelschema. Hoewel het eerste seizoen nog loopt, klinkt de roep om aanpassingen al luid. De UEFA lijkt te luisteren en mogelijk worden komende zomer al wijzigingen doorgevoerd.