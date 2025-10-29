UEFA geeft uitsluitsel: lengte schorsing Taylor bekend gemaakt

Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Rik Engelbertink
bron: Ajax Showtime
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor moet één Champions League-duel aan zich voorbij laten gaan, zo laat de UEFA weten aan Ajax Showtime. Alleen bij het duel met Galatasaray hoeft John Heitinga dus zijn opsteppling aan te passen.

Ajax kende vorige week een sterk eerste kwartier op Stamford Bridge. Plots maakte Taylor vanuit het niets een veel te wilde tackle of Facundo Buonanotte. Hij kreeg rood, waarna Ajax vrijwel het gehele duel met tien man verder moest.

De thuiswedstrijd tegen Galatasaray vindt plaats op woensdag 5 november. Heitinga mag zijn middenvelder in het thuisduel dat daarop volgt tegen Benfica op dinsdag 25 november weer opstellen.

