UEFA grijpt in: Europa League-duel Union-Ajax mogelijk afgelast

Ajax speelt donderdag in de Europa League tegen Union Sint-Gillis, maar het duel in Brussel staat op losse schroeven. De UEFA heeft namelijk het veld van het Koning Boudewijnstadion onbespeelbaar verklaard.

Union moet dan ook per direct op zoek naar een alternatieve speellocatie. Vooralsnog is het de Belgische club niet gelukt om een andere plek te vinden om het Europa League-duel te spelen. Als de Belgen er niet in slagen een ander veld te vinden, dan dreigt een afgelasting.

Ajax meldt dinsdag het volgende op haar X-account: "De UEFA heeft ons geïnformeerd dat i.v.m. de condities van het veld Union Saint-Gilloise op zoek moet naar een alternatieve speellocatie. Zodra er meer duidelijk is, communiceren wij dat. Wij snappen dat dit vragen oplevert en hopen die zo spoedig mogelijk te beantwoorden."