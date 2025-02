UEFA hakt knoop door: Ajax speelt Europees duel 'gewoon' in Brussel

Union Sint-Gillis speelt de Europese thuiswedstrijden in het Koning Boudewijnstadion. Door weersomstandigheden leek het veld onbespeelbaar. De afgelopen dagen is er hard gewerkt om de wedstrijd doorgang te laten vinden en woensdag is het veld, na een nieuwe inspectie, goedgekeurd.

De UEFA drong Union Sint-Gillis eerder al aan om te zoeken naar een alternatieve speellocatie in België, indien het veld afgekeurd zou worden. De stadions van Anderlecht, Standard, RC Genk, Antwerp, Leuven, AA Gent, Club Brugge, Charleroi, Mechelen, Oostende, STVV én Zulte Waregem waren echter niet beschikbaar.

Ondertussen werd er met man en macht gewerkt om het veld in het Koning Boudewijnstadion speelklaar te maken. Dit is gelukt. Aan het begin van de middag is het veld goedgekeurd door de UEFA, waardoor Ajax 'gewoon' speelt in Brussel.