UEFA maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Ajax - Olympiakos

Woensdag staat de beslissende speelronde in de groepsfase van de Champions League op het programma. Ajax kan bij een zege op Olympiakos Piraeus mogelijk toch nog doorgaan naar de volgende ronde, maar bij een nederlaag of gelijkspel is uitschakeling een feit.

Het duel belooft daardoor een belangrijk en spannend duel te worden. De wedstrijd tussen Ajax en Olympiakos begint woensdag om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 2. De UEFA heeft ook de scheidsrechters aangewezen voor het duel. François Letexier uit Frankrijk is de hoofdscheidsrechter.

Cyril Mugnier, eveneens uit Frankrijk, is woensdag de vierde official in de Johan Cruijff ArenA. De assistent-scheidsrechters zijn Mehdi Rahmouni (Frankrijk) en Jarred Gillett (Engeland). Voor het videoscheidsrechterteam zijn Mathieu Vernice (Frankrijk) als VAR en Jérémie Pignard (Frankrijk) als assistent-VAR aangesteld.