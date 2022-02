Geschreven door Jessica Westdijk 07 feb 2022 om 13:02

Afgelopen week sloot de termijn om de nieuwe spelerslijst bij de UEFA aan te leveren. Met die spelers mag gespeeld worden in de knock-outfase van de Champions League.

Op de lijst van Ajax vinden we eigenlijk geen verrassingen. Eerder werd namelijk al bekend dat Ajax Mohamed Ihattaren heeft ingeschreven, hoewel hij nog niet fit is. Wel nieuwe informatie is dat Ihattaren rugnummer 27 heeft gekregen. Naast Ihattaren is uiteraard ook Brian Brobbey ingeschreven, al zal het eerste duel met Benfica voor hem te vroeg komen vanwege een blessure.

Keepers:

1. Maarten Stekelenburg

16. Jay Gorter

24. André Onana

32. Remko Pasveer

51. Charlie Setford*

52. Calvin Raatsie*

Verdedigers:

2. Jurriën Timber

3. Perr Schuurs

5. Sean Klaiber

12. Noussair Mazraoui

15. Devyne Rensch*

17. Daley Blind

21. Lisandro Martínez

31. Nicolás Tagliafico

35. Youri Baas*

41. Enric Llansana*

43. Nordin Musampa*

46. Anass Salah-Eddine*

47. Steven van der Sloot*

53. Liam van Gelderen*

54. Rio Hillen*

55. Gibson Yah*

Middenvelders:

4. Edson Álvarez

6. Davy Klaassen

8. Ryan Gravenberch*

19. Zakaria Labyad

20. Mohammed Kudus

25. Kenneth Taylor*

26. Victor Jensen*

37. Naci Ünüvar*

38. Kristian Hlynsson

44. Youri Regeer*

45. Donny Warmerdam*

50. Kian Fitz-Jim*

Aanvallers:

9. Danilo Pereira

10. Dušan Tadić

11. Antony

18. Brian Brobbey*

22. Sébastien Haller

23. Steven Berghuis

27. Mohamed Ihattaren

30. Mohamed Daramy

39. Christian Rasmussen*

40. Sontje Hansen*

42. Ar’Jany Martha*

56. Amourricho Van Axel Dongen*

* = Deze spelers staan op de B-lijst.