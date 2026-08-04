UEFA publiceert voorlopige spelerslijst Ajax: geen Brandt, wel Godts

De UEFA heeft de voorlopige spelerslijst van Ajax gepubliceerd. De Amsterdammers beginnen donderdagavond aan het tweeluik met Shelbourne.

In totaal mogen er 25 spelers op de A-lijst staan. Bij Ajax staat Mika Godts nog 'gewoon' op de lijst. De Belgische vleugelaanvaller wordt serieus gelinkt aan Paris Saint-Germain en zou zomaar zijn laatste wedstrijden voor Ajax kunnen spelen.

Aanwinsten Julian Brandt en Marc-Andre ter Stegen staan nog niet op de lijst. Ajax kan tot een dag voor de wedstrijd (woensdagavond 23.59 uur) nog twee spelers toevoegen, mits er uiteindelijk 25 spelers op de A-lijst staan.