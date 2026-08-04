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UEFA publiceert voorlopige spelerslijst Ajax: geen Brandt, wel Godts

Max
bron: UEFA
Míchel
Míchel Foto: © Pro Shots

De UEFA heeft de voorlopige spelerslijst van Ajax gepubliceerd. De Amsterdammers beginnen donderdagavond aan het tweeluik met Shelbourne. 

In totaal mogen er 25 spelers op de A-lijst staan. Bij Ajax staat Mika Godts nog 'gewoon' op de lijst. De Belgische vleugelaanvaller wordt serieus gelinkt aan Paris Saint-Germain en zou zomaar zijn laatste wedstrijden voor Ajax kunnen spelen.

Aanwinsten Julian Brandt en Marc-Andre ter Stegen staan nog niet op de lijst. Ajax kan tot een dag voor de wedstrijd (woensdagavond 23.59 uur) nog twee spelers toevoegen, mits er uiteindelijk 25 spelers op de A-lijst staan.

Clubs werken ook nog met een B-lijst. Deze lijst mag gedurende het seizoen worden aangepast en is voor jonge spelers uit de eigen opleiding die op of na 1 januari 2005 zijn geboren en minimaal twee seizoenen speelgerechtigd zijn geweest voor Ajax.

Ajax trapt donderdagavond om 20.00 uur in eigen huis af tegen Shelbourne. Een week later valt de beslissing in Ierland. 

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