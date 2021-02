De UEFA meldt dan wel dat het op de hoogte is dat Onana het middel niet bewust nam, maar ziet het als een plicht van de atleet om er zelf voor te zorgen dat er geen verboden middelen in het lichaam terechtkomen. Onana en Ajax gaan tegen de uitspraak in hoger beroep bij het Court of Arbitration for Sport (CAS).

Algemeen directeur Edwin van der Sar: “Wij doen uitdrukkelijk afstand van prestatie bevorderende middelen, wij staan uiteraard voor een schone sport. Dit is een verschrikkelijke tegenvaller, voor Andre zelf maar zeker ook voor ons als club. Andre is een topkeeper, die al jarenlang zijn waarde bewijst voor Ajax en erg populair is bij de fans. Wij hadden gehoopt op een voorwaardelijke schorsing of op een veel kortere schorsing dan deze twaalf maanden, omdat het aantoonbaar niet bedoeld is geweest om zijn lichaam te versterken en zodoende zijn prestaties te kunnen verbeteren.”