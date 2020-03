Geschreven door Mitch Marinus 17 mrt 2020 om 13:03

De UEFA heeft besloten op het Europees Kampioenschap een jaar op te schuiven naar 2021. Dit besluit is genomen aangezien het toernooi komende zomer niet door kan gaan in verband met het coronavirus.

Niet dat het op dit moment belangrijk is, maar voor enkele spelers heeft dit besluit wel wat gevolgen. Over het algemeen zal Koeman waarschijnlijk over een fittere selectie kunnen beschikken, aangezien Memphis, Malen en Bergwijn nu alle tijd hebben om aan hun herstel te werken. Voor Ajacied Ryan Babel zijn de gevolgen wat minder positief. De 33-jarige aanvaller kwam afgelopen winter naar Ajax met het idee om ritme op te doen voor het EK. Dit resulteerde in een huurperiode van een half jaar, maar Babel zal nu moeten overwegen waar zijn toekomst ligt.