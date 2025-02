UEFA stelt Engelse arbitrage aan voor Ajax - Union Sint-Gillis

Chris Kavanagh is aangesteld om Ajax - Union Sint-Gillis te fluiten. Dat maakt de UEFA bekend.

De Engelse scheidsrechter krijgt hulp van een team bestaande volledig uit landgenoten. Lee Betts en Neil Davies zijn de grensrechters, Robert Jones de vierde man, Peter Bankes de videoscheidsrechter en Michael Salisbury de assistent-videoscheidsrechter.

Ajax en Union SG trappen donderdagavond om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA. De eerste wedstrijd in België eindigde vorige week in een 0-2 overwinning voor de Amsterdammers.